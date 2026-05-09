Arbeloa habló sobre la pelea Valverde-Tchouaméni: “No voy a quemarlos en una hoguera pública”

La Nación

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni al afirmar que sus disculpas por haberse peleado fueron suficientes para zanjar el incidente que llevó al club a multarlos a ambos con 500.000 euros.

“Los jugadores han reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón”, dijo Arbeloa en una conferencia de prensa este sábado en Madrid, su primera aparición pública desde el altercado.

“A mí, con eso me sirve”, añadió. “Lo que no voy a hacer es quemarlos en una hoguera pública, porque no se lo merecen (…) Valverde y Tchouaméni merecen que pasemos página”.

El forcejeo entre los dos mediocampistas durante la práctica del jueves terminó con Valverde en el hospital para tratarse una herida en la cabeza. Valverde contó que se había golpeado la cabeza contra una mesa y calificó el incidente como “una pelea sin sentido”.

Real Madrid indicó que los dos jugadores se habían pedido disculpas mutuamente al día siguiente, cuando se reunieron con directivos del club que investigaban el incidente. También se disculparon con sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados.

El club 15 veces campeón de la Copa de Europa, sin embargo, consideró que el altercado fue una infracción de la disciplina del equipo lo suficientemente grave como para imponerles multas que afectan incluso la cuenta bancaria de un futbolista de élite.

La curiosa anécdota de Arbeloa

Arbeloa se mostró satisfecho con la forma en que el club había gestionado la situación y agregó que había visto comportamientos peores en su carrera como defensor, que lo llevó al Madrid, Liverpool, West Ham y la selección española.

“Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf”, comentó, sin dar más detalles. “Situaciones como esta siempre han ocurrido, pero no las estoy justificando”.