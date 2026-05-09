Fuerza Armada desmantela campamento utilizado por presuntos pandilleros de la MS-13 en Olocuilta

Soldados de la Fuerza Armada de El Salvador desmantelaron un campamento presuntamente utilizado por miembros de la estructura criminal MS-13 en la parte alta de la Lotificación Casa Loma, en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz.

De acuerdo con el informe brindado por las autoridades, durante el procedimiento fue localizada una mochila abandonada que contenía diferentes ilícitos y objetos que habrían sido utilizados por integrantes de grupos criminales que operaban en la zona.

Entre lo decomisado se encuentran 29 porciones de crack, dos cargadores con un total de 44 cartuchos calibre 5.56 milímetros y .22, además de una báscula digital y una calculadora, presuntamente utilizadas para la distribución de droga.

Asimismo, en el lugar fueron encontrados dos teléfonos celulares, un cargador para dispositivos móviles, utensilios para limpieza de armamento, una navaja y varias prendas de vestir.

Las autoridades señalaron que este tipo de hallazgos forman parte de las operaciones que continúan desarrollándose en distintos puntos del país para ubicar y desarticular remanentes de pandillas que intentan reorganizarse.

La Fuerza Armada aseguró que mantendrá presencia en diferentes sectores considerados de interés para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en comunidades y zonas rurales del territorio nacional.