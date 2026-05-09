¡Semifinales de alto voltaje! FAS, Firpo y Águila avanzan en la lucha por el título!

La fase de cuartos de final del fútbol salvadoreño dejó definidos a varios de los equipos semifinalistas tras intensos encuentros disputados este fin de semana.

Club Deportivo FAS logró avanzar a la siguiente ronda luego de vencer 5-4 en la tanda de penaltis a C.D. Cacahuatique, tras empatar 1-1 en el marcador global durante el tiempo reglamentario. Con este resultado, el cuadro santaneco aseguró su presencia en semifinales y quedó a la espera de su próximo rival, que saldrá del duelo entre Municipal Limeño e Inter F.A.

Por su parte, Club Deportivo Luis Ángel Firpo también consiguió su boleto a semifinales luego de empatar frente a A.D. Isidro Metapán en el estadio Sergio Torres. Sin embargo, el marcador global de 3-2 favoreció al conjunto usuluteco, que continúa firme en la lucha por el campeonato nacional.

Mientras tanto, Club Deportivo Águila confirmó su clasificación con una contundente victoria de 2-0 sobre Alianza Fútbol Club en el estadio Jorge “El Mágico” González. El cuadro migueleño avanzó con un marcador global de 4-1, demostrando superioridad durante la serie.

De esta manera, FAS, Firpo y Águila ya se encuentran instalados en las semifinales del torneo Clausura, FAS esta a la espera de conocer quien será su próximo rival entre Inter F.A y Municipal Limeño.