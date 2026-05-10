Dora Escobar, una madre que convirtió los sueños en legado

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU

En el corazón de muchas historias migrantes hay sacrificio, lágrimas y jornadas interminables. Pero también hay madres que transforman el dolor en fuerza, el miedo en oportunidades y los sueños en legados. Así podría resumirse la vida de Dora Escobar, una salvadoreña que llegó a Estados Unidos con apenas 21 años, enfrentó pobreza, discriminación y rechazo, y terminó convirtiéndose en una de las empresarias latinas más reconocidas del área metropolitana de Washington.

En el Día de las Madres, su historia no solo habla de éxito empresarial, sino del amor de una madre que construyó un imperio pensando en el futuro de sus hijos.

“Ganaba apenas seis dólares diarios”, recuerda Dora sobre sus primeros días en Los Ángeles, California. Lejos de El Salvador y sin una guía que le enseñara cómo sobrevivir en un nuevo país, tuvo que aprender sola. La discriminación y las dificultades económicas marcaron sus primeros días, pero nunca lograron apagar su determinación.

Con el paso del tiempo decidió mudarse hacia el área de Washington, donde comenzaría la verdadera batalla por salir adelante. Ahí inició desde abajo, literalmente tocando puertas. Vendía ropa de apartamento en apartamento, viajaba hasta Nueva York para comprar oro y revenderlo y distribuía alimentos al por mayor a sus clientes.

“Yo no tuve ninguna guía para hacer negocios, todos los empecé desde pequeñitos hasta que crecían”, cuenta con orgullo.

Su espíritu emprendedor no conocía descanso. Siempre pensaba en una nueva oportunidad, en una nueva manera de salir adelante. Hasta que llegó la idea que cambiaría su vida: vender comida desde camiones.

Con mucho esfuerzo logró adquirir su primera food truck. Luego vino una segunda, una tercera, hasta llegar a tener cinco camiones donde ofrecía pupusas, comida y más. El negocio creció rápidamente y la comunidad comenzó a reconocer el sabor y la calidad de su cocina.

“Gracias a Dios vendía tanto que no daba abasto”, recuerda entre risas.

Pero el camino tampoco fue fácil. Dora asegura que hubo momentos muy duros, especialmente cuando un policía constantemente le impedía vender y le hacía la vida imposible. Sin embargo, nunca se rindió.

La necesidad de preparar mayores cantidades de comida la llevó a rentar un local. Sin imaginarlo, ese pequeño paso se convertiría en el nacimiento de su primer restaurante: “La Chiquita”.

El éxito continuó creciendo hasta llegar a tener cinco restaurantes, convirtiéndose en una figura reconocida dentro de la comunidad latina. Su fama fue tan grande que incluso fue invitada al programa Despierta América, donde fue presentada como la mujer que elaboraba las mejores pupusas del área metropolitana de Washington.

Pero más allá de los negocios, Dora nunca olvidó a su comunidad.

Durante años colaboró llevando comida a asilos, departamentos de policía y escuelas, especialmente en Navidad y temporadas especiales. Porque para ella, el éxito solo tiene sentido cuando también se comparte.

Hoy, sus hijos administran el restaurante familiar, ahora conocido como Casa Dora. Aunque poco a poco les fue cediendo responsabilidades, admite que aprender a confiar en ellos también fue parte del proceso de ser madre.

Actualmente ha diversificado sus inversiones en bienes raíces, dealers de vehículos, envío de dinero y cambio de cheques, demostrando que su visión empresarial sigue más viva que nunca.

Sin embargo, uno de los logros que más orgullo le genera es haber sido reconocida dentro de un museo nacional en Washington, convirtiéndose en una de las latinas destacadas por su trayectoria y aporte empresarial.

Durante la pandemia también mostró otra faceta poco conocida: compuso una canción como regalo para sus amistades, dejando claro que su creatividad va mucho más allá de los negocios.

Y aunque ha construido una vida exitosa en Estados Unidos, El Salvador sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Dora no descarta invertir nuevamente en su país natal si se presenta la oportunidad adecuada.

En este Día de las Madres, la historia de Dora Escobar representa a miles de mujeres salvadoreñas que emigraron buscando un mejor futuro para sus hijos. Mujeres que trabajaron en silencio, que soportaron rechazo, cansancio y soledad, pero que nunca dejaron de luchar.

A los jóvenes, Dora les deja un mensaje claro y directo:

“Que se pongan a trabajar, que se esfuercen para que cuando sean grandes puedan vivir en paz”.

Porque detrás de cada negocio, de cada logro, siempre estuvo una madre decidida a construir un futuro diferente para su familia.