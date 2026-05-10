Capturan en Olocuilta a presunto extorsionista de la MS-13 conocido como “el Queso”



La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Miguel Ernesto Ortiz Méndez, alias “el Queso”, perfilado como presunto miembro de la MS-13 y señalado de desempeñarse como extorsionista de la clica Esperanza Locos Salvatruchos.

De acuerdo con las autoridades, Ortiz Méndez habría exigido dinero bajo amenazas de muerte a comerciantes del distrito de Olocuilta, en el departamento de La Paz, lucrándose durante varios años de sus víctimas.

La detención fue realizada en la colonia Montelimar, del mismo distrito, cuando el sujeto se conducía en un vehículo.

La PNC indicó que el capturado será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, mientras continúan las investigaciones correspondientes.