Choque entre microbuses en el centro de San Salvador deja al menos 10 lesionados

Comandos de Salvamento reporto que al menos 10 personas resultaron lesionadas durante un accidente de tránsito registrado a tempranas horas de este domingo entre dos unidades del transporte colectivo en el centro de San Salvador.

El percance ocurrió sobre la 3ª calle Oriente y 10ª avenida Norte, en las cercanías del parque Centenario, donde colisionaron microbuses de las rutas 11 y 41-F, generando alarma entre peatones y conductores que transitaban por la zona.

Equipos de socorro y personal de emergencia atendieron a los lesionados en el lugar, mientras otros afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, las unidades presuntamente circulaban a excesiva velocidad y disputándose la vía cuando uno de los conductores habría irrespetado la luz roja del semáforo, provocando el fuerte impacto.

El accidente también ocasionó complicaciones en el tráfico vehicular del sector mientras las autoridades realizaban las inspecciones correspondientes y removían las unidades involucradas. Las autoridades no descartan deducir responsabilidades tras finalizar las investigaciones sobre las causas del percance vial.