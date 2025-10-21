«Tengo el diagnóstico que me cambió la vida totalmente»

Liset Orellana, Corresponsal de prensa en U.S.A- Ella es Rebecca Rosales Castillo, una mujer de origen salvadoreño y que forma parte de la lista de personas que han sido diagnosticadas con cáncer de mama en los últimos años.

Radicada en Estados Unidos desde su niñez, Rebecca se enteró de su enfermedad vía correo electrónico. En ese momento, dice «dejó de respirar por un segundo». De un día para otro, se enfrentaba a uno de los padecimientos más críticos y desalentadores para una persona.

Los datos de la Coalición Nacional contra el cáncer de mama en Estados Unidos son alarmantes. Se estima que para este año habrán 316, 950 nuevos casos de mama invasivo solamente en mujeres.

En el marco del Dia Mundial contra el Cáncer de Mama, Rebecca quien es una apasionada de las comunicaciones y el arte, nos recuerda que el empoderamiento también es salud.

Esta sobreviviente se encuntra en fase de resisión, sin rendirse y con optimismo. En ella podemos ver reflejado el esfuerzo de miles de personas que luchan por la vida y que nos demuestran que unidas podemos más.

Para conocer más del trabajo de Rebecca puedes seguirla en sus redes sociales o participar activimente de sus proyectos como Radio Éxitos Inolvidables y el podcast Celebrando las Artes.