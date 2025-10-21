Bimbo dona más de 44 mil rebanadas de pan blanco al Banco de Alimentos 

En el marco de la décima edición de la Bimbo Global Race, Grupo Bimbo reafirma su propósito de alimentar un mundo mejor al donar 44,748 rebanadas de pan blanco al Banco de Alimentos de El Salvador, gracias a la participación de 2,200 corredores salvadoreños que se unieron a esta causa solidaria.

Este año, la carrera con causa más grande del mundo no solo celebró una década de impacto social, Sino que se consolida como un movimiento global que, bajo el lema “Compartimos lo bueno”, invita a todos a sumar sus pasos por una causa solidaria, promoviendo el bienestar mediante la actividad física y la ayuda social.

“Celebrar la décima edición de la Bimbo Global Race en El Salvador nos llena de orgullo. Cada paso que dieron los corredores representa un acto de solidaridad que se transforma en alimento para quienes más lo necesitan. Esta carrera es una muestra de cómo, juntos, podemos compartir lo bueno y generar un impacto positivo en nuestra comunidad.” expresó Karen de Egan, Gerente de Mercadeo de Grupo Bimbo El Salvador.

Desde su creación, la Bimbo Global Race ha realizado la donación de más de 29 millones de rebanadas de pan a nivel mundial, beneficiando a comunidades en más de 20 países y en El salvador gracias al trabajo en conjunto con el Banco de alimentos se ha contribuido a mejorar la nutrición de muchas familias vulnerables.

La carrera se celebró simultáneamente en 28 ciudades del mundo, con sede principal en Ciudad de México y continúa siendo un referente de cómo el deporte puede generar un impacto positivo y duradero en la sociedad.

La décima edición de la Bimbo Global Race concluye con éxito, reafirmando el compromiso de Grupo Bimbo de compartir lo bueno y promover una mejor alimentación en las comunidades. Asimismo, invita a todos los salvadoreños a sumarse a la Bimbo Global Race 2026, una nueva oportunidad para transformar cada paso en alimento para quienes más lo necesitan.