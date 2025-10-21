Carín León a pocos días de brillar en el escenario salvadoreño

El artista mexicano, Carín León con el Boca Chueca Tour 2025 llegará al territorio salvadoreño para garantizar un velada inolvidable con sus éxitos del género regional mexicana.

Este 24 de octubre el cantante brillará en el escenario que habrá en el Estadio Mágico González con los éxitos como: Una Vida Pasada, Según Quién, Te lo Agradezco, Primera cita, entre otros

Para este concierto las localidades son: