Carín León a pocos días de brillar en el escenario salvadoreño

El artista mexicano, Carín León con el Boca Chueca Tour 2025 llegará al territorio salvadoreño para garantizar un velada inolvidable con sus éxitos del género regional mexicana.
Este 24 de octubre el cantante brillará en el escenario que habrá en el Estadio Mágico González con los éxitos como: Una Vida Pasada, Según Quién, Te lo Agradezco, Primera cita, entre otros
Para este concierto las localidades son:
- Mesa Experiencia AMEX – $245
- Mesa Diamante – $185
- Lounge BAC – $140
- Mesa Oro – $115
- Silla Platinum – $90
- Tribuna Baja – $75
- Tribuna Alta – $65
- General Norte y Sur – $40