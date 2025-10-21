Detienen a hombre que traficaba marihuana mediante brownies, pizzas y gomitas

El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, mencionó la captura de Daniel Abraham Pleitez Torres, quien presuntamente se dedicaba a la distribución de brownies, pizzas y gomitas elaboradas con marihuana.

«Estos productos eran ofrecidos a través de redes sociales y vendidos en colegios y centros comerciales», mencionó el titular de Justicia.

De acuerdo con la declaración del funcionario dichas acciones no solo violan la ley, sino que ponen en riesgo la vida y el bienestar de nuestros jóvenes, quienes son el futuro de esta nación.

«Hacemos un llamado urgente a los padres de familia a supervisar las redes sociales y plataformas digitales que visitan sus hijos. Los delincuentes están utilizando estos espacios para manipular y reclutar menores en la venta y consumo de drogas», agregó.