¡PNC juramenta 248 nuevos policías!

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que en conjunto con el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro juramentaron a 248 nuevos policías.

Las autoridades destacaron que 248 nuevos agentes comienzan la misión de: protección, prevención y servicio a los salvadoreños, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro juramentó a la Promoción 136 del Nivel Básico de la ANSP.

«Queridos jóvenes de la Promoción 136, me enorgullece como salvadoreño y como su Ministro de Seguridad y Justicia, entregarles y heredarles un país en paz, un país seguro, donde por fin recuperamos la esperanza y que todos creemos que podemos salir adelante» Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro

“Estamos rompiendo esquemas, tal y como nos lo exige el presidente día con día. Ahora nuestra ANSP ya no solo prepara jóvenes para servir en la seguridad pública, sino que además entendimos la importancia de prepararlos también en el área de investigaciones, en el área de análisis, en el área de inteligencia” Ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.

“Más de 60 de ustedes fueron preparados como peritos en lenguaje de maras y pandillas. No porque tengamos acá una realidad diferente, sino por el mismo principio que la salud, la seguridad y la paz la tenemos que cuidar día con día” Ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.

En la actividad también 12 agentes ascendieron a Subinspectores y 2 más ascendieron a cabos tras haber finalizado sus estudios en el extranjero.