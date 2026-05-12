¡Junior H lanza 25 % de descuento en todas las localidades disponibles para su concierto!

Los fans salvadoreños tienen una nueva razón para asegurar su lugar en uno de los conciertos más esperados del año. El cantante de corridos tumbados llega a El Salvador, este próximo 16 de mayo y Cosmo Producciones anuncia un 25% de descuento en todas las localidades disponibles.

Las entradas ya están disponibles a través de juniorhsv.funcapital.com. La promoción ya se encuentra disponible y estará vigente hasta el jueves 14 de mayo a las 11:59 p.m.

Esta es la oportunidad perfecta para disfrutar en vivo éxitos como: “Y Lloro”, “Fin de Semana”, “1004 Km” y muchos más que han llevado a Junior H a convertirse en una de las figuras más importantes de la música mexicana actual.

El concierto promete una noche cargada de emoción, una producción de primer nivel y un show que reunirá a miles de fans para cantar cada canción de principio a fin.