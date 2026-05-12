Asamblea inicia análisis de reformas electorales tras cambios a la Constitución

Los diputados de la Comisión Política iniciaron el estudio de reformas al Código Electoral, a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y a la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de adecuar las tres normativas con los cambios recientes que se le hicieron a la Constitución de la República relacionados con el sistema electoral y la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las enmiendas se derivan de las reformas a los artículos 79 y 208 de la Constitución. La primera establece la creación de una circunscripción especial para los salvadoreños residentes en el exterior, mientras que la segunda contempla un nuevo mecanismo de elección de magistrados para despartidizar el TSE.

La propuesta establece que los ciudadanos con DUI registrado en el extranjero ejercerían el sufragio en la circunscripción especial del exterior. A esta también se incorporaría automáticamente a quienes voten utilizando pasaporte.

En cambio, los connacionales que mantengan domicilio en El Salvador continuarían votando en el departamento consignado en su documento de identidad.

Por su parte, la Ley de Partidos Políticos incorporaría, oficialmente, la circunscripción en el extranjero dentro de los procesos internos de los partidos políticos, indicando que estos deberán realizarse mediante voto libre, directo, igualitario y secreto de los afiliados inscritos en cada circunscripción territorial y en el exterior.

También reformaría disposiciones sobre coaliciones partidarias, permitiendo pactos a nivel nacional, departamental, municipal y en el extranjero. Además, actualizaría prohibiciones para los partidos políticos, entre ellas campañas que dañen el honor, la intimidad y la imagen de candidatos y sus familiares.

Asimismo, mantiene la obligación de que las planillas para diputaciones y concejos municipales cuenten con al menos un 30 % de participación de mujeres, incluyendo las candidaturas de la circunscripción en el extranjero.

Despartidización del TSE

Las reformas al artículo 208, que garantizan la independencia del TSE, también establecen modificaciones al Código Electoral.

Dentro de las propuestas de reformas se mantiene la integración de cinco magistrados propietarios y cinco suplentes por períodos de seis años. Sin embargo, tres de ellos, incluido el presidente, serían electos mediante un proceso público, mientras que los otros dos serían seleccionados de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.