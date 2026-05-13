Choque entre dos pick-ups deja tres lesionados en Tecoluca

Comandos de Salvamento reporto que tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Litoral, a la altura del kilómetro 83, en jurisdicción de Tecoluca, departamento de San Vicente Sur.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance ocurrió luego de que dos vehículos tipo pick-up colisionaran frontalmente, generando una rápida movilización de cuerpos de socorro hacia la zona.

Elementos de Comandos de Salvamento brindaron atención prehospitalaria a las víctimas en el lugar del accidente, logrando estabilizar a dos de los afectados.

Mientras tanto, una tercera persona fue trasladada hacia el Hospital Nacional Santa Teresa para recibir evaluación médica y atención especializada debido a las lesiones sufridas durante el impacto.

Las autoridades correspondientes realizaron inspecciones en el sector para determinar las causas exactas del accidente, mientras el paso vehicular se vio parcialmente afectado por varios minutos.

Socorristas reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de emergencias en carretera.