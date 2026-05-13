Motociclista resulta lesionado tras choque con vehículo en San Miguel; motocicleta se incendió

Un motociclista de 18 años resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre el Periférico Gerardo Barrios, en San Miguel Centro.

La víctima fue identificada como Julio Neftalí, quien recibió atención médica luego de la colisión entre su motocicleta y un vehículo particular.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del automóvil habría realizado un giro en “U”, invadiendo el carril sin percatarse de la presencia de la motocicleta, provocando el fuerte impacto.

Tras el choque, la motocicleta se incendió, generando alarma entre personas que se encontraban en la zona. Equipos del Sistema de Emergencias Médicas 132 (SEM) atendieron al joven en la escena y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para recibir atención especializada.

Las autoridades realizaron inspecciones en el sector para determinar las responsabilidades correspondientes en el percance vial.