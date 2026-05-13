Capturan a dos hombres acusados del homicidio de una mujer en Nejapa

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres señalados de participar en el homicidio de una mujer ocurrido el pasado 9 de mayo en Nejapa, San Salvador Oeste. El cadáver de la víctima fue localizado dos días después, el 11 de mayo.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Marvin de Jesús Guzmán Osorio, de 53 años, alias “Shui”, perfilado como miembro de la MS-13, clica Nejapa Locos Salvatruchos, programa Libertad; y Miguel Ángel Anaya Gómez, de 19 años.

De acuerdo con las investigaciones policiales, ambos sospechosos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a la víctima en las cercanías del río San Antonio. Posteriormente, se desplazaron hacia un predio baldío donde, según la PNC, intentaron abusar sexualmente de la mujer.

Las autoridades detallaron que la víctima habría intentado defenderse, momento en el que fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente, causándole la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables presuntamente cubrieron el cuerpo con una bolsa y dos llantas para intentar ocultarlo.

La Policía indicó que las capturas fueron realizadas como resultado del trabajo de investigación desarrollado tras el hallazgo del cadáver. Ambos detenidos serán remitidos a las instancias judiciales correspondientes para enfrentar cargos relacionados con el homicidio y otros posibles delitos derivados del caso.