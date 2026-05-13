Sacerdote investigado por presunto abuso sexual fallece en Guatemala

El sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado falleció este miércoles en Cobán, Guatemala, apenas dos días después de que el Arzobispado de San Salvador confirmara la apertura de un proceso canónico en su contra por una denuncia de supuesto abuso sexual de menores.

La noticia fue confirmada por la comunidad de la Parroquia Santa María de la Encarnación, donde el religioso se desempeñaba como párroco. A través de una publicación en redes sociales, la parroquia expresó: “Con profunda tristeza comunicamos que nuestro párroco, Edgar Winter, partió a la Casa del Padre”.

Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no han informado oficialmente la causa de muerte del sacerdote. Medios salvadoreños señalan que el fallecimiento ocurrió en Cobán, Alta Verapaz, ciudad guatemalteca de donde era originario y donde residía parte de su familia.

El pasado 11 de mayo, el Arzobispado de San Salvador informó que había recibido una denuncia por presunto abuso sexual contra menores y que, siguiendo los protocolos de la Iglesia Católica, se le habían impuesto medidas cautelares mientras avanzaba el proceso canónico interno.

La institución religiosa no detalló públicamente el contenido de la denuncia ni las restricciones aplicadas al sacerdote durante el desarrollo de la investigación.

Por su parte, el arzobispo José Luis Escobar Alas manifestó que el caso se mantenía bajo reserva conforme a los procedimientos internos de la Iglesia. Incluso, horas después de conocerse el fallecimiento, declaró ante medios de comunicación que aún no había recibido una notificación oficial sobre la muerte del sacerdote.

La parroquia informó que el velorio se realizará en Cobán y que posteriormente se celebrará una misa de cuerpo presente en la Catedral de Santo Domingo de Guzmán antes del sepelio.

El caso ha generado diversas reacciones entre sectores de la feligresía salvadoreña y vuelve a poner en debate las denuncias de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica en el país.