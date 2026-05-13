Asamblea Legislativa fortalece lazos de cooperación con embajador de Japón en El Salvador

Autoridades de la Asamblea Legislativa sostuvieron una reunión con el embajador de Japón en El Salvador, Taketoshi Sano, para abordar distintos temas de interés legislativo y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El encuentro se desarrolló en la sede del órgano legislativo y contó además con la participación de las diputadas Suecy Callejas, Ana Figueroa y Sharon Salazar.

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de continuar impulsando espacios de diálogo y cooperación entre El Salvador y Japón, basados en el respeto mutuo y las relaciones de amistad entre ambos pueblos.

Asimismo, expresaron su agradecimiento por el encuentro diplomático y reiteraron el compromiso de seguir trabajando en iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.