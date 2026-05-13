Familias con terreno propio podrán acceder a créditos desde $20 mil para construir vivienda

El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Vivienda, anunció una nueva línea de créditos destinada a personas que ya poseen terreno propio y desean construir su vivienda.

De acuerdo con las autoridades, el programa ofrecerá financiamiento desde los $20,000, con condiciones accesibles orientadas a facilitar el proceso de construcción habitacional de forma progresiva.

La iniciativa busca convertirse en una alternativa para miles de familias salvadoreñas que aspiran a contar con una vivienda propia y mejorar sus condiciones de vida.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que el objetivo principal del programa es brindar opciones accesibles para impulsar proyectos habitacionales familiares.

“El objetivo principal es facilitar el proceso de construcción y brindar alternativas accesibles que permitan a las familias mejorar progresivamente sus condiciones de vida”, expresó Michelle Sol.

Las autoridades señalaron que esta nueva modalidad permitirá ampliar las oportunidades de acceso a vivienda para sectores que ya cuentan con terreno, pero que enfrentan dificultades para financiar la construcción de una casa.