¡Junior H sorprende a sus fans con 35% de descuento en todas las localidades disponibles para su concierto en El Salvador!

Cosmo Producciones anuncia un 35% de descuento en todas las localidades disponibles, para el concierto de Junior H en El Salvador.

Ahora, los amantes de los corridos tumbados tienen una nueva razón para asegurar su lugar en el Parque de Pelota y disfrutar de uno de los shows más esperados del año.

La promoción ya se encuentra disponible y estará vigente hasta mañana, 16 de mayo. Las entradas ya están disponibles a través de juniorhsv.funcapital.com., convirtiéndose en la oportunidad perfecta para cantar en vivo éxitos como: “Y Lloro”, “Fin de Semana”, “1004 Km” y muchos más que han llevado a Junior H a ser una de las figuras más importantes de la música mexicana actual.

El concierto promete una noche cargada de emoción, una producción de primer nivel y un show que reunirá a miles de fans salvadoreños para cantar cada canción de principio a fin.