Temperaturas extremas y ola de calor en El Salvador

Las altas temperaturas continúan en todo El Salvador, generando un ambiente muy caluroso durante las tardes y, en algunos sectores, también durante la noche.

Debido a la persistencia de temperaturas extremas, la condición de ola de calor iniciada el 8 de mayo se mantiene y se ha extendido hacia nuevas áreas del país. A la fecha, las estaciones que se encuentran bajo esta condición son: Güija, Candelaria de La Frontera, Finca Los Andes, Cojutepeque, Ahuachapán, La Unión, Acajutla, Los Naranjos y Perquín (Figura 1).

La estación de Güija, en el departamento de Santa Ana, continúa siendo la única que ha registrado un récord de temperatura máxima durante el presente mes y dentro del actual evento de ola de calor, alcanzando un valor de 40.8 °C el 12 de mayo de 2026.

Pronóstico

Las temperaturas elevadas continuarán en todo el territorio nacional durante los próximos días, incluido el próximo fin de semana, lo que generará un ambiente muy cálido y con presencia de bruma, especialmente durante las tardes y noches.

En ciertas regiones seguirán registrándose temperaturas extremas, lo que dará continuidad a la ola de calor en el país. Además, se prevé que las tardes y las primeras horas de la noche mantengan una sensación térmica bastante cálida.

El Ministerio de Medio Ambiente mantendrá el monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas en todo el territorio nacional, con el fin de identificar oportunamente si otras zonas alcanzan los umbrales de ola de calor e informar a la población de manera oportuna.

Según el pronóstico a corto plazo, se esperan los siguientes rangos de temperatura máxima:

Zona oriental: entre 38° y 40 °C Franja costera: entre 35° y 38 °C Valles interiores: entre 34° y 37 °C

Zonas montañosas: entre 24° y 32 °C