FESFUT respalda decisión arbitral de no sancionar penal en juego entre Águila y Firpo

La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) emitió un comunicado oficial en el que respalda la decisión del árbitro Iván Barton de no señalar penalti en la jugada protagonizada por el portero de Firpo, Felipe Amaya, y el jugador de Águila, Santos Ortiz, durante el partido de ida de semifinales del Clausura 2026.

La acción ocurrió el pasado 13 de mayo en el estadio Juan Francisco Barraza y generó debate entre aficionados y analistas deportivos tras el choque dentro del área.

Según explicó la Comisión de Árbitros, la jugada fue evaluada bajo la Regla 5 del Reglamento de Juego, la cual establece que el árbitro principal toma decisiones basadas en su criterio y apreciación de la acción.

En el análisis presentado por la FESFUT, se determinó que la jugada corresponde a un “choque contingencial” en disputa 50-50, donde ninguno de los jugadores tenía control total del balón ni ventaja posicional clara.

Asimismo, señalaron que el guardameta salió con brazos y piernas extendidos para ampliar cobertura, acción considerada permitida dentro del reglamento, y que no existió un movimiento adicional o secundario que justificara sancionar falta.

La Comisión también citó la Regla XII del Reglamento de Juego, indicando que el contacto observado no encaja en acciones imprudentes, temerarias o con uso de fuerza excesiva, por lo que concluyeron que se trató de un contacto normal de juego.

El comunicado surge luego de las múltiples reacciones generadas tras la polémica jugada en el encuentro semifinal entre Club Deportivo Águila y Luis Ángel Firpo.