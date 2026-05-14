Noboa en la OEA: “Probablemente el vecino es el enemigo”

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronunció este jueves un discurso simple pero contundente ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde defendió la ofensiva de su gobierno contra el narcotráfico y lanzó una frase indirecta que no pasó desapercibida en su tensa relación con su homólogo vecino, Gustavo Petro.

Durante su intervención en Washington, Noboa aseguró que los ecuatorianos “se han hartado de la violencia” y pidió a la OEA reconocer la magnitud de la amenaza que representan las estructuras criminales en América Latina.

“Los ecuatorianos se han hartado de la violencia y hago un llamado para que la OEA vea la realidad del asunto”, expresó el mandatario ecuatoriano, al tiempo que denunció que las redes criminales han logrado infiltrarse en distintos sectores del Estado y de la sociedad.

“Estas estructuras criminales nos afectan en nuestra sociedad, en la clase política, en la judicial y en la clase empresarial porque hay instituciones que se han prestado para el lavado de dinero”, afirmó Noboa ante los representantes hemisféricos.

#Latam | A su salida de la OEA, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, optó por no responder a la pregunta de cómo está su relación con Gustavo Petro de Colombia. Sin embargo, en su discurso en la OEA dijo que “el enemigo puede ser tu vecino” pic.twitter.com/QRdaTmy2kw — El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 14, 2026

Sin embargo, la frase que marcó el discurso fue: “Vivimos en constante alerta porque probablemente el vecino que tenemos al lado es el enemigo”.

Aunque el presidente ecuatoriano no mencionó directamente a Colombia, sus declaraciones llegan en un momento de fuerte deterioro en la relación bilateral entre Quito y Bogotá. En los últimos meses, ambos gobiernos han protagonizado desencuentros relacionados con seguridad fronteriza, cooperación contra el narcotráfico y acusaciones sobre la falta de apoyo regional en el combate a grupos criminales.

Noboa incluso advirtió que mantendrá “distancia” con aquellos países que, según él, no colaboren de manera efectiva en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El mandatario también defendió la política de mano dura implementada por su administración desde que declaró el “conflicto armado interno” en Ecuador, luego de la escalada de violencia provocada por bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Noboa sostuvo que su gobierno “ya no cede espacios” a las organizaciones delictivas y aseguró que el Estado retomó el control del país.

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En el cierre de su discurso, hizo un llamado a la unidad regional para enfrentar el avance del crimen transnacional.

“Debemos trabajar juntos y encontrar una forma de trabajar juntos. No se puede justificar la criminalidad, la maldad, ni acciones que atenten contra las personas que quieren la paz”, enfatizó el gobernante ecuatoriano.

Las declaraciones de Noboa se producen además en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la estrategia de seguridad de Ecuador. Esta misma semana, congresistas estadounidenses solicitaron investigar supuestas operaciones militares y denuncias de violaciones a derechos humanos vinculadas a la lucha antidrogas en la frontera norte ecuatoriana.