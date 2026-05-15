FESFUT rechaza solicitud de Firpo para instalar graderíos provisionales

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), a través de su Comité de Licencias, informó que denegó la solicitud presentada por Club Deportivo Luis Ángel Firpo para la instalación de graderíos móviles y temporales de cara al encuentro programado para este sábado 16 de mayo de 2026.

Según el comunicado oficial, la petición presentada por el club carecía de información relevante, como el lugar, la hora y el rival correspondiente al partido.

Asimismo, la FESFUT detalló que Firpo presentó una constancia de inspección emitida por la Alcaldía Municipal de Usulután Este, en la cual se condicionaba la aprobación al cumplimiento de observaciones realizadas por la Comisión de Protección Civil.

Además, el equipo adjuntó un acta de inspección de riesgos donde se establecieron siete recomendaciones que debían ser subsanadas antes de autorizar el uso de los graderíos provisionales.

Ante esta situación, el Comité de Licencias resolvió rechazar la utilización de dichas estructuras temporales, por lo que únicamente se permitirá el aforo correspondiente a los graderíos oficialmente autorizados.