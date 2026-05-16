Gobierno inició proyecto de iluminación en más de 100 kilómetros de carreteras del país

El Gobierno inició este sábado a un nuevo proyecto de iluminación vial que abarcará más de 100 kilómetros de carreteras en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir accidentes de tránsito.

El acto de inicio fue desde el kilómetro 14.5 de la carretera de Oro, en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste, donde las autoridades anunciarán oficialmente la ejecución de las obras.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, explicó que el proyecto contempla la instalación de sistemas de iluminación en diferentes carreteras estratégicas, beneficiando principalmente a sectores de San Salvador, La Libertad y Sonsonate.

Según las autoridades, la modernización del alumbrado permitirá mejorar la visibilidad nocturna, disminuir riesgos de accidentes y reforzar las condiciones de seguridad para miles de salvadoreños que utilizan estas vías para movilizarse por motivos laborales, comerciales y turísticos.

El proyecto forma parte de las acciones que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla para fortalecer la conectividad y modernización de la red vial del país, especialmente en zonas con alto flujo vehicular.

Las autoridades señalaron que los trabajos se ejecutarán de manera progresiva en diferentes tramos carreteros y esperan que las obras contribuyan también a dinamizar la movilidad y el desarrollo económico en las zonas intervenidas.