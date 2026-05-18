Ubican a pandillero de la MS-13 en paso fronterizo no habilitado de La Unión Norte

El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, informó sobre la ubicación y captura de un sujeto identificado como Carlos Ernesto Sánchez Vásquez en el paso fronterizo no habilitado El Aceituno, cantón Las Marías, en Nueva Esparta, La Unión Norte.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue ejecutado por soldados del Fuerza Armada de El Salvador destacados en el Comando Sumpul.

Las autoridades señalaron que, aunque el individuo no se encuentra perfilado oficialmente como pandillero, posee tatuajes alusivos que presuntamente lo vinculan de manera directa con la estructura criminal MS-13.

El ministro Merino Monroy aseguró que este caso confirma que una persona no esté “fichada” no significa que sea inocente, reiterando que las fuerzas de seguridad mantienen operativos permanentes para ubicar a presuntos miembros de estructuras criminales.

Posteriormente, el sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el proceso correspondiente.