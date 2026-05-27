Señalan en redes que restos de alias “Viejo Lin” continúan en la morgue

Publicaciones que circulan en redes sociales aseguran que el cuerpo de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como alias “Viejo Lin”, presuntamente continúa sin ser reclamado varios días después de su fallecimiento.

Según la información difundida de manera no oficial, ningún familiar o persona cercana habría acudido hasta el momento a realizar los trámites correspondientes para reclamar sus restos, por lo que estos permanecerían en la morgue a la espera del procedimiento respectivo.

La semana pasada, la Dirección General de Centros Penales confirmó la muerte de Mojica Lechuga, indicando que falleció debido a diversos padecimientos de salud mientras permanecía bajo custodia estatal.

Alias “Viejo Lin” fue identificado durante años como uno de los históricos cabecillas del Barrio 18 y estuvo vinculado a múltiples hechos de violencia, además de figurar en diversos episodios relacionados con estructuras criminales en el país.

Hasta el momento, no existe información oficial adicional que confirme o desmienta lo que circula en redes sociales sobre la situación de sus restos.