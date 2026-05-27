CAM retira obstáculos en residencial Santísima Trinidad para garantizar libre tránsito

Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, con apoyo de personal del distrito de Ayutuxtepeque, desarrollaron un operativo de retiro de obstáculos sobre la calle principal de la primera etapa de la residencial Santísima Trinidad.

La intervención tuvo como objetivo recuperar espacios públicos y garantizar condiciones adecuadas para el libre tránsito peatonal y vehicular en la zona.

Según informaron las autoridades, estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas dentro del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, orientadas a fortalecer el orden y la seguridad en diferentes sectores del municipio.

Durante el procedimiento, el personal municipal retiró diversos objetos que obstruían la vía pública, permitiendo mejorar la circulación y reducir riesgos para los habitantes.

Las autoridades reiteraron que continuarán ejecutando este tipo de operativos en distintos puntos de San Salvador Centro para mantener espacios despejados y seguros para la ciudadanía.