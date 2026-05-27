Diputado hondureño propone aplicar modelo de seguridad de Bukele en Honduras

El vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Godofredo Fajardo, presentó este martes una iniciativa de ley orientada a replicar en todo el territorio hondureño el modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La propuesta surge en medio de la creciente preocupación por la crisis de inseguridad que enfrenta Honduras, marcada por el incremento de delitos como extorsión, sicariato, asaltos, secuestros y otros hechos criminales que mantienen en alerta a la población.

Durante su intervención ante el pleno legislativo, Fajardo sostuvo que la sociedad hondureña demanda decisiones firmes para enfrentar la violencia y recuperar la tranquilidad en el país.

El legislador señaló que la iniciativa plantea que la Policía Nacional de Honduras, las Fuerzas Armadas de Honduras y el Secretaría de Seguridad de Honduras adopten estrategias similares a las implementadas en El Salvador.

Según Fajardo, los resultados obtenidos por el modelo salvadoreño demuestran su efectividad, por lo que considera viable su aplicación en territorio hondureño como respuesta a la demanda ciudadana por mayor seguridad.

La propuesta ha generado expectativa y abre el debate sobre la posibilidad de implementar medidas extraordinarias para combatir la criminalidad en Honduras, tomando como referencia las acciones desarrolladas por el Gobierno salvadoreño en los últimos años.