Irán reveló un borrador con EE.UU. que podría reabrir el estrecho de Ormuz

La Nación

En medio de la expectativa por el curso de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, marcada por la frágil tregua que rige entre ambos países, Teherán dio a conocer que obtuvo un borrador de un marco inicial no oficial para un memorando de entendimiento con Washington, según informó la televisión estatal iraní.

De acuerdo a lo señalado en el presunto acuerdo preliminar, Irán restablecería el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, mientras que Estados Unidos retiraría sus fuerzas militares de las proximidades de Teherán y levantaría el bloqueo naval.

La televisión estatal afirmó que el acuerdo marco, que excluye a los buques militares y prevé que Irán gestione el tráfico marítimo a través del estrecho en cooperación con Omán, aún no estaba finalizado y que Teherán no daría ningún paso sin una “verificación tangible”.

En ese sentido, indicaron que si se alcanzaba un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, éste podría aprobarse como una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que está surgiendo tiene su origen en las conversaciones indirectas iniciadas tras la guerra que comenzó en febrero, en las que Pakistán desempeñó un papel mediador fundamental entre Teherán y Washington.

La guerra estalló tras una fuerte escalada entre Irán e Israel a principios de este año, en la que ambas partes intercambiaron ataques con misiles y drones que interrumpieron el tráfico marítimo en el Golfo y provocaron la intervención militar de Estados Unidos, lo que suscitó el temor a un conflicto regional más amplio.