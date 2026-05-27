Afición fasista podrá fotografiarse con la copa 20 en Parque Libertad

El alcalde de Alcaldía de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, anunció que la afición de C.D. FAS ya puede acercarse al Parque Libertad para tomarse la fotografía del recuerdo junto al trofeo que representa el histórico título número 20 del cuadro santaneco.

A través de sus redes sociales, el edil invitó a los seguidores tigrillos a sumarse a la celebración y compartir este momento especial tras la conquista del campeonato del torneo Clausura 2026.

Además, detalló que la copa estará disponible durante varios días para que los aficionados puedan fotografiarse con ella. Este martes permanecerá hasta las 9:00 de la noche; el miércoles estará disponible desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche; y el jueves de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Desde el anuncio, cientos de aficionados han llegado al Parque Libertad para inmortalizar el momento y celebrar junto al trofeo que marca una nueva página dorada en la historia del equipo santaneco.

La iniciativa ha generado entusiasmo entre la afición fasista, que continúa celebrando la obtención de la vigésima estrella del club en medio de un ambiente de fiesta y orgullo deportivo.