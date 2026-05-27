Bad Bunny y Shakira vuelven a Madrid epicentro de la música latina

Agencia AFP

La estrella puertorriqueña Bad Bunny arranca este sábado una serie de diez conciertos en Madrid, antes de que Shakira haga lo propio con doce fechas, reforzando a la capital española como epicentro europeo de los ritmos latinos.

La decena de shows de Benito Antonio Martínez Ocasio en Madrid, del 30 de mayo al 15 de junio, será la mayor cantidad que albergue ciudad alguna en la gira «Debí Tirar Más Fotos», más allá de los 31 espectáculos que ofreció el año pasado en su natal Puerto Rico.

La colombiana Shakira encadenará doce noches a partir del 18 de septiembre, en un recinto construido especialmente para la ocasión en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

La conocida como Reina del Pop Latino ha prometido «tirar la casa por la ventana» en estos conciertos, únicas fechas en Europa y una de sus últimas etapas de su gira mundial «Las mujeres ya no lloran».

«Ahora mismo, Madrid es una parada indispensable para cualquier gran artista latino que esté de gira», indicó a la AFP Leila Cobo, directora de contenidos de música latina de Billboard, con sede en Miami. «Cada estrella latina importante toca en Madrid», apuntó.

Una de las razones que explica la multiplicación de los conciertos de populares artistas latinoamericanos es el aumento de la inmigración latinoamericana en Madrid, que ha transformado el público asistente y el mercado musical en general de la ciudad.

El número de residentes latinoamericanos en la región de Madrid pasó de 80.000 en 1999 a más de un millón en 2024, es decir, aproximadamente uno de cada siete habitantes, según los últimos datos oficiales.

Este cambio demográfico contribuyó a popularizar los ritmos latinos en Madrid, desde el reguetón y el trap hasta el pop y ritmos más tradicionales como la salsa y la bachata, todo ello facilitado por una lengua común, señaló Cobo.