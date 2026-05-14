Aprueban reformas para crear circunscripción electoral de salvadoreños en el exterior y despartidizar el TSE

Durante la sesión plenaria 109, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y a la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de garantizar representación electoral a los salvadoreños residentes fuera del país.

Según lo aprobado, los compatriotas en el exterior contarán con su propia circunscripción electoral, permitiendo que tengan representación directa dentro de los procesos democráticos nacionales.

Las reformas también incluyen cambios orientados a la despartidización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una medida que, según los legisladores, busca fortalecer la institucionalidad y la transparencia electoral.

Autoridades señalaron que estas modificaciones forman parte de las acciones encaminadas a saldar deudas históricas con la diáspora salvadoreña y ampliar su participación en las decisiones políticas del país.

Con estas reformas, El Salvador avanzaría en la adecuación del sistema electoral tras los recientes cambios constitucionales relacionados con representación y organización electoral.