Greeicy anuncia su gira «Candela World Tour» y El Salvador está incluído

GREEICY, la estrella multi-platino nominada al Latin GRAMMY, anunció su gira internacional, ‘Candela World Tour’, una serie de conciertos que la llevará a Europa y Latinoamérica de la mano de la compañía independiente de touring AUL Worldwide y Massivo, marcando una nueva etapa en su evolución artística y consolidando su presencia en mercados clave a nivel global. Con este anuncio, Greeicy continúa dando vida al universo de ‘CANDELA’, su próximo proyecto discográfico que explora sonidos afro, influencias tropicales y el pop contemporáneo, manteniendo una línea artística coherente con la evolución que ha mostrado en sus lanzamientos recientes.

Candela World Tour pasara por importantes ciudades de países como España, Reino Unido, Argentina, Chile, Perú, así como por distintos países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Panamá.

Este pasado fin de semana Greeicy, se apoderó del Prudential Center de Nueva Jersey el pasado sábado, 25 de abril, durante el Mega Mezcla 2026. La diva del pop también reveló el tracklist oficial de ‘CANDELA’ en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

Con Candela World Tour, Greeicy reafirma su lugar como una de las artistas más versátiles del pop latino actual y continúa construyendo un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en una experiencia completa sobre el escenario. Para más información sobre la gira y para comprar boletos, visita el sitio web.

CANDELA WORLD TOUR

EUROPA

Julio

17 Tenerife, España Cook Music Fest

18 Sevilla, España Cook Music Fest

19 Londres, Reino Unido The O2 Indigo

23 Barcelona, España Cook Music Fest

29 Calgary, Canadá The Palace

30 Montreal, Canadá MTELUS

31 Toronto, Canadá History

LATINOAMERICA

Agosto

8 Buenos Aires, Argentina Movistar Arena

11 Santiago, Chile Movistar Arena

15 Lima, Perú Arena Monumental

27 Managua, Nicaragua Polideportivo Alexis Argüello

29 San José, Costa Rica Centro de Eventos Pedregal

Septiembre

2 San Salvador, El Salvador Complejo Cuscatlán

3 Guatemala City, Guatemala Forum Majadas