Greeicy anuncia su gira «Candela World Tour» y El Salvador está incluído

GREEICY, la estrella multi-platino nominada al Latin GRAMMY, anunció su gira internacional, ‘Candela World Tour’, una serie de conciertos que la llevará a Europa y Latinoamérica de la mano de la compañía independiente de touring AUL Worldwide y Massivo, marcando una nueva etapa en su evolución artística y consolidando su presencia en mercados clave a nivel global. Con este anuncio, Greeicy continúa dando vida al universo de ‘CANDELA’, su próximo proyecto discográfico que explora sonidos afro, influencias tropicales y el pop contemporáneo, manteniendo una línea artística coherente con la evolución que ha mostrado en sus lanzamientos recientes.
Candela World Tour pasara por importantes ciudades de países como España, Reino Unido, Argentina, Chile, Perú, así como por distintos países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Panamá.
Este pasado fin de semana Greeicy, se apoderó del Prudential Center de Nueva Jersey el pasado sábado, 25 de abril, durante el Mega Mezcla 2026. La diva del pop también reveló el tracklist oficial de ‘CANDELA’ en las pantallas de Times Square, en Nueva York.
Con Candela World Tour, Greeicy reafirma su lugar como una de las artistas más versátiles del pop latino actual y continúa construyendo un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en una experiencia completa sobre el escenario. Para más información sobre la gira y para comprar boletos, visita el sitio web.
CANDELA WORLD TOUR
EUROPA
Julio
17 Tenerife, España Cook Music Fest
18 Sevilla, España Cook Music Fest
19 Londres, Reino Unido The O2 Indigo
23 Barcelona, España Cook Music Fest
29 Calgary, Canadá The Palace
30 Montreal, Canadá MTELUS
31 Toronto, Canadá History
LATINOAMERICA
Agosto
8 Buenos Aires, Argentina Movistar Arena
11 Santiago, Chile Movistar Arena
15 Lima, Perú Arena Monumental
27 Managua, Nicaragua Polideportivo Alexis Argüello
29 San José, Costa Rica Centro de Eventos Pedregal
Septiembre
2 San Salvador, El Salvador Complejo Cuscatlán
3 Guatemala City, Guatemala Forum Majadas