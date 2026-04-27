“La Danza Que Nos Une” brilló en el Teatro Nacional de San Salvador

El Teatro Nacional de San Salvador fue el escenario de la presentación La Danza Que Nos Une, con la participación de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié, el Ballet Nacional de El Salvador, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Folklórico Nacional, junto a la Orquesta Sinfónica de El Salvador.

La presentación fue parte de una serie de actividades desarrolladas para conmemorar el Día Internacional de la Danza y fortalecer el desarrollo artístico y cultural en el país.

“Tras impartir clases en el Palacio Nacional, en la BINAES y en plazas públicas durante esta jornada, (los artistas) culminan con esta presentación», indicó el ministro de Cultura, Raul Castillo.

Sobre el escenario, las distintas compañías interpretaron piezas que reflejaron la identidad cultural y la diversidad de estilos de la danza en El Salvador.

“Finalizamos esta jornada dedicada a la conmemoración del Día Internacional de la Danza, nuestros elencos principales y los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza han desarrollado diversas actividades que nos llenan de orgullo. Hoy, el Ministerio de Cultura se enorgullece al mostrarle a la población salvadoreña que la danza es un espacio de expresión de sentimientos, de intercambio de experiencias y de unión familiar”, dijo.

Los asistentes al Teatro Nacional de San Salvador disfrutaron de una presentación que tuvo coreografías que combinaron técnica y expresión, acompañadas por música en vivo.

Cada pieza transmitió emoción, disciplina y creatividad, consolidando a la danza como una de las principales expresiones artísticas que envuelven al público y reafirman el valor de la cultura nacional.