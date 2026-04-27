Se lesionó Kylian Mbappé, a 45 días del Mundial: el comunicado del Real Madrid

La Nación

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, confirmó este lunes el club español, sin precisar la duración de la baja de la figura de la selección gala. La noticia llega a 45 días de que comience a disputarse el Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido de este viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un “músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.

El último viernes, Real Madrid dio un paso atrás en sus aspiraciones de alcanzar a Barcelona en la tabla al empatar en 1 con Betis por la 32ª jornada del campeonato español. Pero el resultado no fue lo único que generó preocupación. Fue durante ese partido en el que Mbappé pidió el cambio cuando restaban 10 minutos para que finalizara el encuentro. “Tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona”, se limitó a explicar entonces el entrenador Álvaro Arbeloa, tras el partido, al ser preguntado por el francés.

Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona. Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.

Eliminado en la Champions, en la Copa del Rey y derrotado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.