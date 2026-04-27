Cinco personas capturadas tras pelea frente a bar en Apopa

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que varias personas fueron capturadas por las autoridades luego de protagonizar una pelea frente a un bar ubicado en el kilómetro 12 ½ de la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Apopa.

El hecho, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales, generó reacciones entre los usuarios, lo que facilitó la intervención de las autoridades para identificar a los involucrados.

Según el informe, los detenidos son Luis Alexander Campos Rauda, Jaqueline Lisbeth Alfaro Marroquín, Michael Jeremías Borja Efigenio y Jorge Amílcar Mazariego Marroquín, quienes serán remitidos por el delito de lesiones.

Asimismo, Edwin Alexander Beltrán Escobar será remitido por el delito de desórdenes públicos, al estar vinculado con los hechos ocurridos en el lugar.

Las autoridades indicaron que este tipo de conductas alteran el orden público y ponen en riesgo la integridad de las personas, por lo que reiteraron el llamado a evitar este tipo de acciones. El caso será remitido a las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial conforme a la ley.