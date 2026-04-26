¡Así se celebró el Día Internacional de la Danza!

El Ministerio de Cultura celebró el Día Internacional de la Danza con un desfile, presentaciones, clases abiertas y un espectáculo, en diferentes espacios del Centro Histórico de San Salvador, este 26 de abril.

En la celebración de la efeméride participaron compañías nacionales e independientes, estudiantes de danza de academias privadas y de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié (END).

La jornada dancística dio inicio con un desfile de los estudiantes de primera infancia de la END, el cual partió del ex edificio de Telecomunicaciones y concluyó en la Plaza Gerardo Barrios.

Como parte de la celebración se llevaron a cabo clases de yoga y acondicionamiento físico, presentaciones de jazz, belly dance, tango, danza contemporánea, ballet y folklore, en la Plaza Gerardo Barrios, Palacio Nacional, BINAES y Teatro Nacional de San Salvador.

La gala cerró con el espectáculo «La danza que nos une», presentado por el Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza, con música en vivo, interpretada por la Orquesta Sinfónica de El Salvador.

Entre las compañías y academias independientes que participaron están: Jazzing Dance Studio, Belly Dance Company, New School, Live Dance y Sivar Tango. Esta fiesta dancística es una de las iniciativas que reflejan la apuesta del Presidente Nayib Bukele y de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, por acercar la cultura y las artes a la población salvadoreña.

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