Centro Histórico celebrará el Día Internacional de la Danza con jornada cultural

El Centro Histórico de San Salvador será escenario este domingo 26 de abril de una jornada especial para conmemorar el Día Internacional de la Danza, con actividades dirigidas a todo público.

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de un desfile artístico por las principales calles, así como clases especializadas impartidas por profesionales del arte.

La jornada culminará con una presentación especial en el Teatro Nacional de San Salvador, consolidando un día lleno de cultura, movimiento y expresión artística.

El evento busca fomentar la participación ciudadana y promover el arte como parte fundamental del desarrollo cultural en El Salvador.