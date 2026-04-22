El Salvador conmemora el Día de la Tierra con llamado a la conciencia ambiental

Cada 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y a visibilizar los desafíos ecológicos que enfrenta el planeta.

En El Salvador, esta conmemoración también destaca la necesidad de promover acciones orientadas a la protección de los recursos naturales y la convivencia armónica con el entorno.

Las autoridades de El Salvador impulsan políticas enfocadas en la conservación ambiental, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible y la preservación de los ecosistemas.

La Tierra es el hogar de miles de especies y provee elementos esenciales como alimento, agua y refugio, por lo que su cuidado es una responsabilidad compartida.

En este Día de la Tierra, autoridades y ciudadanos coinciden en la importancia de reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de ella, haciendo un llamado a protegerla como el único hogar que compartimos.