Reportan en redes sociales traslado del tiktoker “Apóstol Santiago Zúñiga” a hospital en San Miguel

El ciudadano hondureño conocido en redes sociales como “Apóstol Santiago Zúñiga” fue trasladado a un hospital en San Miguel para un chequeo médico de rutina, previo a su proceso judicial.

De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó bajo custodia desde el penal de Apanteos, ubicado en Santa Ana, hacia el oriente del país.

Se prevé que el imputado enfrente audiencia en San Miguel durante este día, en el marco del proceso en su contra.

Zúñiga es acusado por el delito de tráfico de menores, por lo que será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.