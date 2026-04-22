Capturan a sujeto por hurto de motocicleta en San Miguel

Las autoridades reportaron la captura de Edgar Miguel Dimas Martínez, de 21 años, acusado de hurtar una motocicleta en San Miguel.

De acuerdo con el informe, el hecho ocurrió frente a un establecimiento ubicado en la 21 Calle Poniente y 7ª Avenida Sur, donde el vehículo se encontraba estacionado.

El delito fue registrado por cámaras de videovigilancia, en las que se observa al sujeto encender la motocicleta y retirarse del lugar.

Tras el seguimiento del caso, equipos policiales lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien será remitido por el delito de hurto agravado.