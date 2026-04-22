Irán insiste en que no reabrirá Ormuz hasta el levantamiento del bloqueo naval de EE.UU.

Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques.

«La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego», advirtió en X Qalibaf, una de las figuras políticas más visibles de la República Islámica en estos momentos.

El político y ex guardia revolucionario dijo que el alto el fuego está siendo vulnerado ahora mismo en su opinión por el «bloqueo naval y el secuestro de la economía mundial» por parte estadounidense y por los ataques israelíes contra Líbano.

«No lograron (Estados Unidos e Israel) sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única vía para avanzar es aceptar los derechos de la nación iraní», aseguró.

El mensaje de Qalibaf se produce en medio del estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Qalibaf se volverían a sentar en Islamabad tras el primer contacto directo los pasados 11 y 12 de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer la extensión del alto el fuego, pero mantuvo el bloqueo naval, ante lo que Teherán se niega a negociar.

Tras el anuncio de Trump, la Guardia Revolucionaria iraní ha apresado dos buques en el estrecho de Ormuz por «operar sin los permisos necesarios» y que han sido conducidos a la costa de Irán.