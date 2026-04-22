Enjoy It lanzan promoción “Roa Mundialista” para vivir el fútbol desde Roatán

La empresa Enjoy It anunció el lanzamiento de su nueva promoción de temporada denominada “Roa Mundialista”, una iniciativa que busca combinar la pasión por el fútbol con experiencias turísticas en el destino caribeño de Roatán.

#Nacionales La empresa #EnjoyIt lanza su nueva promoción “Roa Mundialista”. 🤩✈️



Ingrid Galindo, Directora general, destacó que podran disfrutar de los partidos en pantallas gigantes y ambientes mundialistas en hoteles de primer nivel en Roatán.#RoaMundialista ⚽🌴 pic.twitter.com/Pzn3LL6ejW — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 22, 2026

La propuesta permitirá a los viajeros disfrutar de los partidos en diferentes “spots mundialistas”, con pantallas gigantes y ambientes diseñados para vivir la emoción del fútbol en hoteles como Henry Morgan, Media Luna, Paradise Beach Resort y Mayan Princess Resort.

La promoción incluye paquetes vacacionales accesibles, así como la oportunidad de participar en la rifa de 30 kits mundialistas que contienen artículos alusivos al evento deportivo, además de un premio principal consistente en una televisión de 55 pulgadas.

Entre los beneficios adicionales, destaca la promoción “Mamá viaja gratis”, que permite que por cada tres adultos que paguen, un cuarto viajero pueda hacerlo sin costo, cubriendo únicamente los impuestos.

Las salidas están programadas del 3 de mayo al 18 de junio, brindando a los turistas la oportunidad de disfrutar de este destino reconocido por sus playas y oferta de actividades recreativas.

#Nacionales Ingrid Galindo aseguró que viajar en familia ahora es más fáci, con la promo “Mamá viaja gratis” de Enjoy It, por cada 3 adultos que paguen, una persona adicional viaja sin costo, pagando únicamente impuestos. ✈️🌴



Una oportunidad perfecta para disfrutar #Roatán. pic.twitter.com/goMJEji5tc — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 22, 2026

La compañía también informó que cuenta con vuelos constantes desde 2023, así como con logística para la organización de viajes grupales, eventos sociales y actividades como buceo, bodas y celebraciones especiales en la isla.