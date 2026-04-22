Selecta descarta amistoso ante Marruecos en EE. UU. y confirma duelo contra Catar en junio

La selección nacional de El Salvador no disputará el amistoso programado ante Marruecos el próximo 3 de junio en Maryland, Estados Unidos, luego de que la federación africana notificara cambios en su planificación deportiva.

El presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador (FESFUT), Yamil Bukele, informó que la Real Federación Marroquí de Fútbol comunicó oficialmente que no podría contar con su plantel completo desde el 29 de mayo, lo que imposibilitaba mantener el compromiso en territorio estadounidense.

🚨 INFORMACIÓN IMPORTANTE!



A la afición y a la prensa deportiva queremos informar que:

1. Recibimos correspondencia oficial de la Real Federación Marroquí de Fútbol, notificándonos que, para el juego ante El Salvador, programado para el 3 de junio en Maryland, EUA, no podrían… pic.twitter.com/eusLF8Ayss — Yamil Bukele (@ybukele) April 22, 2026

Ante este escenario, la federación marroquí propuso trasladar el encuentro al 2 de junio en Marruecos, asumiendo todos los gastos logísticos de la selección salvadoreña. Sin embargo, la propuesta fue descartada debido a restricciones establecidas por la FIFA, que impiden disputar partidos en distintos continentes durante una misma fecha FIFA.

Además, la Selecta ya tiene definida su planificación para ese periodo, que contempla la realización de dos encuentros amistosos.

En ese sentido, Bukele confirmó que uno de los compromisos será frente a la selección de Catar el próximo 6 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos. No obstante, se informó que este partido no contará con transmisión televisiva, por disposición de las autoridades del fútbol catarí.

La FESFUT adelantó que en los próximos días se dará a conocer oficialmente el segundo rival de la Selecta para esta ventana internacional, como parte del proceso de preparación del combinado nacional.