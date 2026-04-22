Apóstol Santiago queda en libertad tras acuerdo judicial y será expulsado de El Salvador

El predicador hondureño Santiago Zúniga, conocido popularmente como el “Apóstol Chago”, recuperó su libertad este miércoles luego de someterse a un procedimiento abreviado dentro del sistema judicial salvadoreño.

De acuerdo con información confirmada por autoridades y difundida en redes sociales, la defensa del religioso solicitó esta vía legal para agilizar el proceso, lo que permitió sustituir la pena de tres años de prisión por su expulsión del país y la prohibición de ingreso durante ese mismo período.

El caso se originó tras su captura a inicios de febrero en territorio salvadoreño, cuando fue señalado de presunto tráfico ilegal de personas, luego de que las autoridades detectaran a un menor de edad en el vehículo en el que se transportaba.

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El procedimiento abreviado es una figura legal que permite resolver un proceso de forma más rápida, generalmente mediante la aceptación de condiciones por parte del imputado, evitando así un juicio prolongado. En este caso, la resolución incluyó su liberación inmediata, sin cumplimiento de condena en prisión, pero con medidas restrictivas.

Además, se descartó el pago de una fianza como parte del acuerdo, aclarando que la sanción principal es su salida obligatoria del país.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde el caso del religioso ha sido ampliamente debatido en los últimos meses, tanto por sus seguidores como por sus detractores.

Se espera que, tras su liberación, Santiago Zúniga sea trasladado hacia Honduras en las próximas horas, cerrando así uno de los casos más mediáticos recientes en el país