Lamine Yamal marca y se retira lesionado, Barcelona gana 1-0

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, abrió el marcador en el minuto 40 durante el partido frente al Celta de Vigo, tras convertir un penalti que él mismo había provocado.

Sin embargo, la celebración se vio opacada cuando el joven atacante sintió un pinchazo en el isquiotibial de la pierna izquierda inmediatamente después de anotar, lo que lo obligó a tirarse al césped.

Debido a la molestia, Yamal fue sustituido por Roony Bardghji, encendiendo las alarmas en el conjunto blaugrana por una posible lesión muscular.

El encuentro, correspondiente a LaLiga, también se vio interrumpido momentáneamente debido a una emergencia médica en las gradas, en cumplimiento con el protocolo establecido por la organización.