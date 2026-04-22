Águila avanza a cuartos con contundente victoria sobre Izalco

Club Deportivo Águila selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Presidente 2026 tras imponerse 4-1 a AD Izalco en el partido de vuelta de los octavos de final, disputado en el Estadio Juan Francisco Barraza.

El conjunto emplumado tomó el control desde el inicio con anotación de Eduardo Cruz al minuto 2. Posteriormente, Tereso Benítez amplió la ventaja al 39’, mientras que Federico Andrada (58’) y Carlos Garay (60’) sentenciaron el encuentro.

Por su parte, Bryan Cea descontó para Izalco al minuto 72, aunque no fue suficiente para cambiar el rumbo de la serie. Con este resultado, el equipo migueleño avanzó a la siguiente fase con un global de 8-3, convirtiéndose en el cuarto clasificado a los cuartos de final del certamen.

Ahora, Águila queda a la espera de su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Municipal Limeño y CD El Roble.