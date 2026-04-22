Nuevos servicios para la diáspora salvadoreña en EE. UU. destacan en jornada “El Salvador +”

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

Del 20 al 22 de abril, el Gobierno de El Salvador desarrolló en Silver Spring una jornada especial de atención a la diáspora bajo el programa “El Salvador +”, acercando nuevos servicios y facilitando trámites clave para los salvadoreños residentes en Estados Unidos.

La actividad, organizada en el consulado salvadoreño de esa ciudad, permitió a los connacionales gestionar en un solo lugar trámites como la renovación de licencias de conducir, asesoría sobre menaje de casa, consultas bancarias para apertura de cuentas y orientación sobre pensiones, entre otros servicios.

El cónsul general de El Salvador en Silver Spring, Pedro Rodríguez, destacó que esta iniciativa surgió a partir de las necesidades expresadas por la comunidad en el exterior. “Se abrió este espacio pensado en ustedes, para acercar el Estado salvadoreño a su comunidad y brindar orientación clara y apoyo oportuno”, expresó durante el evento.

Rodríguez subrayó que cada trámite representa historias de vida y el vínculo permanente de los salvadoreños con su país de origen, reiterando el compromiso de ofrecer servicios ágiles y con enfoque humano.

Por su parte, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, inauguró la jornada y resaltó la importancia estratégica del programa, calificándolo como un punto de encuentro entre el Gobierno, el sector privado y la diáspora.

“Es una apuesta para garantizar que nuestros compatriotas tengan acceso efectivo a servicios integrales, oportunos y de calidad, sin importar dónde se encuentren”, afirmó.

La funcionaria también destacó que el consulado en Silver Spring es uno de los más productivos a nivel mundial, lo que lo convierte en un punto clave para la implementación de este tipo de iniciativas.

Durante los tres días de la jornada, decenas de salvadoreños aprovecharon los servicios brindados, en una actividad que buscó fortalecer la atención consular y facilitar el acceso a gestiones esenciales para la comunidad migrante en Estados Unidos.

PUEDES LEER: