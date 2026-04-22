Brenda Cerén brilla en Concacaf y es incluida en el once ideal de las eliminatorias

El fútbol femenino salvadoreño continúa dando pasos firmes a nivel internacional. La delantera Brenda Cerén fue incluida en el once ideal de las eliminatorias femeninas de Concacaf, destacando como una de las figuras más sobresalientes del área.

La atacante, quien actualmente milita en el Atlas FC Femenil de la Liga MX Femenil, comparte este reconocimiento con jugadoras de alto nivel como Charlyn Corral (México), Khadija Shaw (Jamaica) y Melchie Dumornay (Haití), consolidándose como referente ofensivo de la región.

Cerén, originaria de Quezaltepeque, se desempeña como delantera y porta el dorsal 11 en el conjunto rojinegro. Su impacto no solo ha sido clave a nivel de clubes, sino también con la selección nacional femenina, donde es la máxima goleadora histórica.

La salvadoreña ha sido pieza fundamental en el crecimiento reciente de la Selecta Femenina, que en los últimos meses ha logrado resultados históricos en competencias regionales, incluyendo goleadas contundentes en procesos clasificatorios y una mejora significativa en el ranking internacional.

Su inclusión en el once ideal de Concacaf no solo reconoce su capacidad goleadora, sino también su liderazgo en cancha y su constancia en torneos internacionales.

El reconocimiento también refleja el avance del fútbol femenino salvadoreño, que ha comenzado a posicionarse con mayor fuerza en la región, impulsado por una generación de jugadoras que militan en ligas extranjeras y elevan el nivel competitivo del país.